Помогите, нужно написать очень краткое описание сказки А.Н. Островского "Снегуроч??а"
Литература
Помогите, нужно написать очень краткое описание сказки А.Н. Островского "Снегуроч??а"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегурочка та имела отца и мать которые являлись стихиями природы, в конце снегурочку мать отпросила чтоб С . Увидела жизнь людей у отца отпросила мать. Он еле еле но согласился. И вот С. Приютил старик с бабушкой. Снегурка подружилась с девочкой у которой был парень. Парень влюбился в снегурку. Вот подлец! Снегурка влюбилась в другого. И когда все прыгали через костер снегурка стала таять, она побежала в лес за ней помчался парень но она таяла, снегурка увидела мать и растаяла. Отметь как лучший пожалуйста
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