Помогите очень быстро и срочно. Употребите "обычные слова" лес, звезда, дом, сереб??янный в прямом и переносном значении
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Помогите очень быстро и срочно. Употребите "обычные слова" лес, звезда, дом, сереб??янный в прямом и переносном значении
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