Помогите очень нужно получю два((((((

Математика
Помогите очень нужно получю два((((((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные углы!<br />один угл -x,второй- x+26.<br />2x+26=180<br />2x=154<br />x=77-один угл, а второй=103<br />(103-77)^2<br />676 вроде так
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