Помогите пожалуйста,решить уравнения! (Заранее спасибо) 1) х+8=(х-2)*3 2) 3х+х+12=76 3) 8*(2z-6)(4z+3)=0
Математика
Помогите пожалуйста,решить уравнения! (Заранее спасибо) 1) х+8=(х-2)*3 2) 3х+х+12=76 3) 8*(2z-6)(4z+3)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х+8=(х-2)*3 х+8=3х-6 3х-х=8+6 2х=14 х=14/2 х=7 проверим 7+8=(7-2)*3 15=15 2) 3х+х+12=76 4х=76-12 4х=64 х=64/4 х=16 проверим 3*16+16+12=76 76=76 3) 8(2z-6)(4z+3) = 0 (16z-48)(4z+3)=0 16z-48=0 или 4z+3=0 16z=48 4z=-3 z=48/16 z=-3/4 z₁=3 z₂= -0,75 проверим 8(2*3-6)(4*3+3)=0 0=0 8(2*(-0,75)) (-0,75 *4 +3) = 0 0=0
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