Определить стилистическую принадлежность : -книжная -разговорная -нейтральная аккуратно, вприсядку, преимущественно, частенько, темновато, изстари, сегодня
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Определить стилистическую принадлежность : -книжная -разговорная -нейтральная аккуратно, вприсядку, преимущественно, частенько, темновато, изстари, сегодня
Ответ(ы) на вопрос:
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Книжная:изстари, вприсядку Разговорная:частенько, темновато Нейтральная:преимущественно, сегодня
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