Помогите с 4. очень надо
История
Помогите с 4. очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мануфактура-А, всероссийский рынок-Б, наёмный труд-Г, мелкотоварной производство-В.
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