Помогите очерь срочно! Органоид: Клеточная стенка, Мембран, Цитоплазма, Ядро , Ва??уоль, Пластиды, помогите мне написать строение этих всех клеток и функции плиз
Биология
Помогите очерь срочно! Органоид: Клеточная стенка, Мембран, Цитоплазма, Ядро , Ва??уоль, Пластиды, помогите мне написать строение этих всех клеток и функции плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
честно даже неохота такой глупый вопрос можешь просто зайти в лесу учебники Найди картинку из Пиши там все написано Если это 6 или 7 класс Как из 8 я так всегда делал
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