ПОМОГИТЕ ОДИН ИЗ ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА ( Краткое содержание)
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ПОМОГИТЕ ОДИН ИЗ ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА ( Краткое содержание)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подвиг про авгиевы конюшни.Царь авгей позвал Геракла убрать его конюшни. но вручную это было зделать невозможно и Геракл направил реку на конюшни и убрал их
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