Список стран азии 2класс
Окружающий мир
Список стран азии 2класс
Ответ(ы) на вопрос:
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Армения Афганистан/Бангладеш/>Бахрейн <br />Бруней<br />Бутан)<br />Восточный Тимор<br />Вьетнам Грузия Египет />Израиль<br />Индия <br />Индонезия Иордания />Казахстан >Камбоджа />Катар Киргизия Китай/>Китайская Народная Республика (16: 3 кат., 13 с.)<br />Китайская Республика (17: 9 кат., 8 с.)<br />Корейская Народно-Демократическая Республика (30: 15 кат., 15 с.)<br />Кувейт (18: 14 кат., 4 с.)<br />Л<br />Лаос (20: 14 кат., 6 с.)<br />Ливан (29: 19 кат., 10 с.)<br />М<br />Малайзия (26: 15 кат., 11 с.)<br />Мальдивы <br />Монголия <br />Мьянма <br />Непал <br />Оман <br />Пакистан<br />Республика Кипр<br />Россия <br />Сирия<br />Таиланд <br />Турция
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