Список стран азии 2класс

Окружающий мир
Список стран азии 2класс
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Армения Афганистан‎/Бангладеш‎/>Бахрейн‎ <br />Бруней‎<br />Бутан‎)<br />Восточный Тимор‎<br />Вьетнам‎ Грузия Египет />Израиль‎<br />Индия‎ <br />Индонезия‎ Иордания‎ />Казахстан‎ >Камбоджа‎ />Катар‎ Киргизия‎ Китай‎/>Китайская Народная Республика‎ (16: 3 кат., 13 с.)<br />Китайская Республика‎ (17: 9 кат., 8 с.)<br />Корейская Народно-Демократическая Республика‎ (30: 15 кат., 15 с.)<br />Кувейт‎ (18: 14 кат., 4 с.)<br />Л<br />Лаос‎ (20: 14 кат., 6 с.)<br />Ливан‎ (29: 19 кат., 10 с.)<br />М<br />Малайзия‎ (26: 15 кат., 11 с.)<br />Мальдивы‎ <br />Монголия‎ <br />Мьянма‎ <br />Непал‎ <br />Оман‎ <br />Пакистан‎<br />Республика Кипр‎<br />Россия‎ <br />Сирия‎<br />Таиланд‎ <br />Турция‎
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