Разложите многочлен на множители (2а-b) ^3 отнять (2а+b) ^3 Заранее спасибо!
Алгебра
Разложите многочлен на множители (2а-b) ^3 отнять (2а+b) ^3 Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2a-b)³ - (2a+b)³ = (2а)³ - 6a²b + 6ab² - b³ - ((2a)³ + 6a²b + 6ab² + b³) = 8a³ -6a²b + 6ab² - b³ - 8a³ - 6a²b - 6ab² - b³ = -12a²b - 2b³
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