Синоніми передивлялася,відкладала
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Синоніми передивлялася,відкладала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Передивлялася- переглянула відкладала -зберігала
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