Из точки М к прямой а проведены две наклонные МР и МЕ и перпендикуляр МК так, что луч МК проходит внутри угла РМЕ. Угол РЕМ=50градусов. Сравните отрезки РМ и КЕ
Геометрия
Из точки М к прямой а проведены две наклонные МР и МЕ и перпендикуляр МК так, что луч МК проходит внутри угла РМЕ. Угол РЕМ=50градусов. Сравните отрезки РМ и КЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба по 25 градусов,так как перпендикуляры...
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