Из точки М к прямой а проведены две наклонные МР и МЕ и перпендикуляр МК так, что луч МК проходит внутри угла РМЕ. Угол РЕМ=50градусов. Сравните отрезки РМ и КЕ

Геометрия

Из точки М к прямой а проведены две наклонные МР и МЕ и перпендикуляр МК так, что луч МК проходит внутри угла РМЕ. Угол РЕМ=50градусов. Сравните отрезки РМ и КЕ

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