Установите последовательность этапов развития птенцовых птиц а) появление у птиц способности к полету б) птенец опушённый зрячий способен следовать за матерью в) яйцо г) птенец голый слепой беспомощный
Биология
Установите последовательность этапов развития птенцовых птиц а) появление у птиц способности к полету б) птенец опушённый зрячий способен следовать за матерью в) яйцо г) птенец голый слепой беспомощный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вгба-----------------
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Геометрия
Из точки М к прямой а проведены две наклонные МР и МЕ и перпендикуляр МК так, что луч МК проходит внутри угла РМЕ. Угол РЕМ=50градусов. Сравните от...
Другие предметы