Установите последовательность этапов развития птенцовых птиц а) появление у птиц способности к полету б) птенец опушённый зрячий способен следовать за матерью в) яйцо г) птенец голый слепой беспомощный

Биология

Установите последовательность этапов развития птенцовых птиц а) появление у птиц способности к полету б) птенец опушённый зрячий способен следовать за матерью в) яйцо г) птенец голый слепой беспомощный

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