Помогите ответить на вопросы на английском: 1. what is your hobby? 2.are you interested in drawing,dancing or sport? 3.do you like hiking? 4.do you collect stamps,stones or shells? 5.what are the most popular hobbies among...

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Помогите ответить на вопросы на английском: 1. what is your hobby? 2.are you interested in drawing,dancing or sport? 3.do you like hiking? 4.do you collect stamps,stones or shells? 5.what are the most popular hobbies among Russian people?
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