Помогите ответить на вопросы по кубаше 1, 2, 4

Гость: Гость:

1)Для охраны границ образованной из отнятых у Османской империи земель Новороссийской губернии. 4)На экономическую политику Екатерины II мощное воздействие оказывал рост товарного производства в сельском хозяйстве, увеличение значения денег в народном хозяйстве. Шли и интенсивные процессы складывания всероссийского рынка, специализации районов России. На развитие экономики воздействовала и внешняя политика империи. Как и всегда, войны (а их было в царствование Екатерины II много) дорого обходились казне и народному хозяйству, но успешные последствия их для империи – завоевание новых территорий – оказывало благотворное воздействие на экономическое развитие. Разделы Польши означали включение в империю, а значит, в экономику страны, экономически сильных областей. Последствия завоевания Причерноморья вышли далеко за рамки сиюминутных имперских интересов. Огромные неосвоенные черноземные степи Новороссии, Крыма и юга Украины оказались втянутыми в хозяйственное освоение. Все это привело к росту сельскохозяйственного производства, активному переселенческому движению, ускорило создание инфраструктуры, строительство городов (в том числе и портовых), резко увеличилось производство товарного хлеба, его экспорт за границу. 2)В 1787 г. российская императрица Екатерина II предприняла свое знаменитое путешествие по южной России. По свидетельству первых историков Причерноморья Я.Г. Кухаренко и А.М. Туренко, 3 июля 1787 года в Кременчуге князь Григорий Потёмкин представил Екатерине II бывших запорожских старшин, которые поднесли императрице прошение о восстановлении войска Запорожского. В этот период, в преддверии надвигающейся войны с Турцией, чаяния казачьей старшины защищать южные границы России удивительным образом совпадали с намерениями русского правительства. На юге России лежат истоки казачьего духа, именно, здесь было создано несколько казачьих войск. Каково происхождение слова «казак»?20 августа 1787 г. князь Г.А. Потемкин поручил секунд-майору Сидору Белому и Антону Головатому собрать конных и пеших охотников, из поселившихся в сём наместничестве казаков, служивших в бывшей Сечи Запорожской. В связи с тем, что «бывших запорожцев» здесь оказалось не много, Г.А. Потемкин разрешил с 12 октября 1787 года набирать «охотников из свободных людей». К концу 1787 г. в вольной «запорожской команде» числилось 600 человек. Возглавляли их бывшие запорожские старшины С. Белый — предводитель Херсонского дворянства и А. Головатый – капитан-исправник (капитан земской полиции) в Новомосковске. С октября 1787 г. Г.А. Потемкин уже именовал их «войском верных казаков», а в январе 1788 г. князь назначил подполковника С.И. Белого «Войсковым Атаманом верных казаков». В ноябре 1788 г. в документах князя Г.А. Потемкина появляется наименование «черноморские казаки». В декабре 1788 года речь идёт уже и о «Черноморском казачьем войске», полное наименование которого было «Ея Императорского Величества войско верных Черноморских казаков».