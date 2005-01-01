Помогите плиз. Надо уже сегодня. Просто надо перевести

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Русский зимний фестиваль. Трафальгарская площадь, Лондон, 15 января 2005 года. Фестиваль принесёт музыку и веселье для празднования Старого Нового года, согласно старому русскому календарю. Лорд мэр Лондона откроет фестиваль. Вам понравятся традиционные народные танцоры, певцы и музыканты. И вы увидите чудесные фейерверки и специальные огни/специальное освещение. Вы также посмотрите шоу кукол. Приходите и примите участие в сражении со снежками, присоединитесь к клоунам и волшебникам, сделайте/слепите снеговика, сделайте (собственными руками) русских кукол 'Петрушка', сыграйте с деревянными ложками, изучите русские народные танцы, покатайтесь на коньках с русскими звёздами, катающимися на коньках, купите традиционную русскую еду и сувениры. Не пропустите настоящий вкус России.