Срочно ребят X/x+2 + x+2/x-2 =8/x^2-4
Математика
Срочно ребят X/x+2 + x+2/x-2 =8/x^2-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(х-2)+(х+2)^2=8, 2х^2+2х-4=0, х^2+х-2=0, Д=1+8=9, х1=1, х2=-2.
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