Помогите плиз написать кросворд на тему вредная пища. ЗАРАНИЕ СПАСИБО!

Қазақ тiлi
Помогите плиз написать кросворд на тему вредная пища. ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
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Гость:
Гамбургер о с терияки б. у и. р в. и
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