Помогите плиз : перечитайте строфу. Подчеркните устаревшие слова: как слит с прохладою растений фимиам! как сладко в тишенеу брега струй плесканье! как тихо веянье зефира по водам и гибкой ивы трепетанье! помогите
Литература
Помогите плиз : перечитайте строфу. Подчеркните устаревшие слова: как слит с прохладою растений фимиам! как сладко в тишенеу брега струй плесканье! как тихо веянье зефира по водам и гибкой ивы трепетанье! помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как слит с прохладою растений ФИМИАМ-устаревший.Как сладко в тишине у БРЕГА-устаревший Как тихо веянье ЗЕФИРА-устаревший по водам И гибкой ивы трепетанье!
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