Помогите плиз : перечитайте строфу. Подчеркните устаревшие слова: как слит с прохладою растений фимиам! как сладко в тишенеу брега струй плесканье! как тихо веянье зефира по водам и гибкой ивы трепетанье! помогите

Литература

Помогите плиз : перечитайте строфу. Подчеркните устаревшие слова: как слит с прохладою растений фимиам! как сладко в тишенеу брега струй плесканье! как тихо веянье зефира по водам и гибкой ивы трепетанье! помогите

Автор: Гость