Помогите плизз Заранаее СПС! назовите 10 животных и 10 растений занесённые в красную книгу курганской обл. (ну или хоть какойнибуть обл!)

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Помогите плизз Заранаее СПС! назовите 10 животных и 10 растений занесённые в красную книгу курганской обл. (ну или хоть какойнибуть обл!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
животные Северный олень Летяга Ночница Брандта Бурый ушан  Нетопырь Натузиуса  Северный кожанок  Выдра  Обыкновенный ёж  Европейская норка  Гребенчатый тритон растения: Ясколка Игошиной Гвоздика иглолистная Качим уральский  Минуарция Гельма Солнцецвет монетолистный  Родиола четырёхлепестная  Короставник татарский  Вереск обыкновенный Пролесник многолетний  Астрагал солодколистный
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