Помогите плизз Заранаее СПС! назовите 10 животных и 10 растений занесённые в красную книгу курганской обл. (ну или хоть какойнибуть обл!)
Русский язык
Помогите плизз Заранаее СПС! назовите 10 животных и 10 растений занесённые в красную книгу курганской обл. (ну или хоть какойнибуть обл!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
животные Северный олень Летяга Ночница Брандта Бурый ушан Нетопырь Натузиуса Северный кожанок Выдра Обыкновенный ёж Европейская норка Гребенчатый тритон растения: Ясколка Игошиной Гвоздика иглолистная Качим уральский Минуарция Гельма Солнцецвет монетолистный Родиола четырёхлепестная Короставник татарский Вереск обыкновенный Пролесник многолетний Астрагал солодколистный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
у канареек зеленая окраска оперения доминирует над коричневой и определяется геном, локализованным в Х-хромосоме, а короткий клюв доминирует над дл...
Математика
9 ежеков собрали вместе 45гр. Извесно, что они все собрали разное количество грибов и у каждого были гриби. Извесно, что у Мурика было больше всех...
Математика
Українська література