Помогите плизз Заранаее СПС! назовите 10 животных и 10 растений занесённые в красную книгу курганской обл. (ну или хоть какойнибуть обл!)

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Помогите плизз Заранаее СПС! назовите 10 животных и 10 растений занесённые в красную книгу курганской обл. (ну или хоть какойнибуть обл!)

Автор: Гость