Помогите по физике х=2+3tза 4часа
Математика
Помогите по физике х=2+3tза 4часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=2+3*4=14 м переместится тело за 4 часа
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