Помогите пож!!!!!!!! ПОСЛОВИЦЫ ОБ УЧЁБЕ
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Помогите пож!!!!!!!! ПОСЛОВИЦЫ ОБ УЧЁБЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученье свет, а неученье тьма.
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