Помогите пож с информатикой!!!!
Информатика
Помогите пож с информатикой!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие if i=n-i then s:=s+a[i]+a[i+1] выполняется только при i=5 значит s=0+a[5]+a[6]= 50+60=110
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