Помогите пожайлуста срочно надо 3 задание ну можно и 4

Гость: Гость:

Лавка- Сидеть на лавке. Лавка с продуктами закрыта. Завод: Завод по производству мебели. Завод у часов. Кран: Подъемный кран. В ванной располагается кран. Клуб: Книжный клуб. Клуб дыма. Серебряный: серебряный подстаканник, серебряный иней. Болтать: Болтать с подругой. Болтать напиток. ногами. Косить: Косить траву. Косить глазами. Затопить: Затопить соседей. Затопить печку. Стекло: Оконное стекло. Стекло на пол. Ели: В лесу растут ели. Ели-ели добрались. Замок: Дверной замок. Замок из сказки. На счет: На счет ближайших планов. Реализовать на счет.