Помогите пожайлуста срочно надо 3 задание ну можно и 4

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Помогите пожайлуста срочно надо 3 задание ну можно и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лавка- Сидеть на лавке. Лавка с продуктами закрыта.  Завод: Завод по производству мебели. Завод у часов.  Кран: Подъемный кран. В ванной располагается кран.  Клуб: Книжный клуб. Клуб дыма.  Серебряный: серебряный подстаканник, серебряный иней.  Болтать: Болтать с подругой. Болтать напиток.  ногами.  Косить: Косить траву. Косить глазами.  Затопить: Затопить соседей. Затопить печку. Стекло: Оконное стекло. Стекло на пол. Ели: В лесу растут ели. Ели-ели добрались. Замок: Дверной замок. Замок из сказки. На счет: На счет ближайших планов. Реализовать на счет. 
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