Сообщение защита от коррозии плазма бронза , рассказать о сплаве
Химия
Сообщение защита от коррозии плазма бронза , рассказать о сплаве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для защиты металлических конструкций от коррозии в нейтральных аэрируемых средах (процессы электрохимической коррозии с кислородной деполяризацией) используются нижеследующие приемы.
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