Сообщение защита от коррозии плазма бронза , рассказать о сплаве

Химия
Сообщение защита от коррозии плазма бронза , рассказать о сплаве
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для защиты металлических конструкций от коррозии в нейтральных аэрируемых средах (процессы электрохимической коррозии с кислородной деполяризацией) используются нижеследующие приемы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: 3360:(3x+15)=14 Решите плиз, и объясните!
Ответить
Математика
Задача лесные почтальоны Крикуша и Болтуша успевают разнести за смену 240 экземпляров корреспонденции. так как Болтуша только начала работать то он...
Ответить
История
Ход основных событий Нидерландской буржуазной Революции(дата,событие,итог) ПОМОГИТЕ
Ответить
Математика
Помогите 2 задания)))
Ответить
Окружающий мир
В россии находится Статуя Свободы,Мемфис,Тадж Махал, или Кижи
Ответить