Задача лесные почтальоны Крикуша и Болтуша успевают разнести за смену 240 экземпляров корреспонденции. так как Болтуша только начала работать то она пока успевает разнести в 5 раз меньше чем Крикуша. Какое количество экземпляро...

Математика

Задача лесные почтальоны Крикуша и Болтуша успевают разнести за смену 240 экземпляров корреспонденции. так как Болтуша только начала работать то она пока успевает разнести в 5 раз меньше чем Крикуша. Какое количество экземпляров разносит Болтуша?

Автор: Гость