Задача лесные почтальоны Крикуша и Болтуша успевают разнести за смену 240 экземпляров корреспонденции. так как Болтуша только начала работать то она пока успевает разнести в 5 раз меньше чем Крикуша. Какое количество экземпляро...
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Задача лесные почтальоны Крикуша и Болтуша успевают разнести за смену 240 экземпляров корреспонденции. так как Болтуша только начала работать то она пока успевает разнести в 5 раз меньше чем Крикуша. Какое количество экземпляров разносит Болтуша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:5=48 (к) разнесла Крикуша 240-48=192 (к) разносит Болтуша. Ответ: Болтуша разносит 192 количество экземпляров.
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