Помогите пожалуйста!!! 1. Может ли существовать частица с зарядом 1,2*10^-19 Кл; 4,8*10^-19 Кл? 2. Как можно рассчитать по известной массе меди, осевшей на катоде, число атомов меди? 3. Положительный ион меди-это атом меди, ...
Физика
Помогите пожалуйста!!! 1. Может ли существовать частица с зарядом 1,2*10^-19 Кл; 4,8*10^-19 Кл? 2. Как можно рассчитать по известной массе меди, осевшей на катоде, число атомов меди? 3. Положительный ион меди-это атом меди, потерявший два электрона. Чему равен заряд иона меди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть ли среди шаров, погруженных в воду, такие, на которые действуют равные выталкивающие силы? А. нет Б. есть, это №2, №3 В. есть, это №1, №2 Г. есть, это №1, №5
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