Помогите пожалуйста!!! 5 мини текстов со стилями речи (разговорный, научный, офици??льно-деловой, публицистический и художественный). Текст должен состоять из 4 предложений. УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ!!!

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Научный стиль - Солнце — центральная и единственная звезда Солнечной системы, вокруг которой обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль. Художественный стиль - Алмазные солнца осколки летели сквозь сито небес, сверкали на платьях, на чёлках лесных белоствольных принцесс. Официально-деловой стиль: Редакция журнала "Оранжевое солнце" предлагает своим клиентам возможность размещения рекламы с помощью публикации. Публицистический стиль: Российские астрономы зафиксировали редкое небесное явление - Солнце проснулось после длительного периода спокойствия и выбросило в космос гигантский протуберанец. Разговорный стиль: - Скажи мне, пожалуйста, откуда появились пятна на солнце? - Это не на солнце, это дежурные окна плохо помыли.