Помогите пожалуйста блиц турнир составить выражение заранее спасибо!

Математика
Помогите пожалуйста блиц турнир составить выражение заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) всего мест abб) m/cв) a/nг) 4b+3cд) d-2xе) 8a-c

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ, ДАЮ 40 БАЛЛОВ нужно правильно составить вопросы по английскому!!!!!! 1- ОТ ЧЕГО СТРАдали европейцы в начале 20-ого века? ...
Ответить
Геометрия
Подобрать неменее 3 головоломок
Ответить
Математика
Из двух городов, растения между которыми 390 км
Ответить
Математика
С пасики в магазин привезли утром 27 кг мёда, а в обед ещё 48 кг. Сколько всего килогр??ммов мёда накачали, если на пасеке ещё осталось 16 кг?
Ответить
История
Напишите пожалуйста речь Александра Македонского перед боем. (Прошу очень надо дам много баллов зарание спасибо)
Ответить