Помогите пожалуйста блиц турнир составить выражение заранее спасибо!
Математика
Помогите пожалуйста блиц турнир составить выражение заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) всего мест abб) m/cв) a/nг) 4b+3cд) d-2xе) 8a-c
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