Помогите пожалуйста! Через середину хорды длиной а проведена хорда длиной b. на какие отрезки делится хорда длиной b?
Геометрия
Помогите пожалуйста! Через середину хорды длиной а проведена хорда длиной b. на какие отрезки делится хорда длиной b?
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