Помогите пожалуйста! Через середину хорды длиной а проведена хорда длиной b. на какие отрезки делится хорда длиной b?

Геометрия

Помогите пожалуйста! Через середину хорды длиной а проведена хорда длиной b. на какие отрезки делится хорда длиной b?

Автор: Гость