Помогите пожалуйста даю 200 балов
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Помогите пожалуйста даю 200 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I 1) est tombe 2)sont restes 3) as manage 4) avons fait 5) etes sorti(e)(s) II 1) ira 2) viendront 3) prendras 4) ferez 5) lira III 1) vont aller 2) viens de lire 3) allez exrire 4) vas de denser 5) viens de ouvrire IV La,le,leur,la,leur V Attendais,allions,venais,preniez,etaient,
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