Г) 3/7 x 2 1/3 д) 7/8 x 5 1/3

Математика
Г) 3/7 x 2 1/3 д) 7/8 x 5 1/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7  ×  2 1/3 = 3/7  ×  7/3 =21/21= 1 7/8  ×  5 1/3 = 7/8  ×  16/3 =112/24= 14/3 = 4 2/3
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