Г) 3/7 x 2 1/3 д) 7/8 x 5 1/3
Математика
Г) 3/7 x 2 1/3 д) 7/8 x 5 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7 × 2 1/3 = 3/7 × 7/3 =21/21= 1 7/8 × 5 1/3 = 7/8 × 16/3 =112/24= 14/3 = 4 2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Несколько школьников, уезжая из лагеря домой, обменялись сувенирами. Сколько было школьников, если сувениров понадобилось 30. В чем подвох этой зад...
Русский язык
Литература
Окружающий мир
Игра-потешка для самых маленьких в устном творчестве народов Московской области. Помогите, пожалуйста очень срочно!