Помогите,пожалуйста) Дано: R1= 14 Ом R2= 36 Ом I= 0,2 A ............... R3 - ?

Физика
Помогите,пожалуйста) Дано: R1= 14 Ом R2= 36 Ом I= 0,2 A ............... R3 - ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U1=R1•I=2.8(B) U2=R2•I=7.8(B) U3=2.8+7.2=10(B) R3=U3/I=10/0.2=50 R3=50(Oм)
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