Помогите пожалуйста! ГЕОМЕТРИЯ!!! Запишите в кружке букву "И" если высказывание истинное, и букву "Л" если ложное.

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Помогите пожалуйста! ГЕОМЕТРИЯ!!! Запишите в кружке букву "И" если высказывание истинное, и букву "Л" если ложное.
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Гость:
1 истина 2 ложь 3 истина 4 ложь
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