Помогите пожалуйста! ГЕОМЕТРИЯ!!! Запишите в кружке букву "И" если высказывание истинное, и букву "Л" если ложное.

Другие предметы

Помогите пожалуйста! ГЕОМЕТРИЯ!!! Запишите в кружке букву "И" если высказывание истинное, и букву "Л" если ложное.

Автор: Гость