Помогите пожалуйста HOW many of them are there in one kilo? 1 sushki:about a)70 b)100 c)80 2 Baranki: а)20-30 b)25-50 с) 40-60 3 bubliki: up to a)10 b)15 c)20

Английский язык

Помогите пожалуйста HOW many of them are there in one kilo? 1 sushki:about a)70 b)100 c)80 2 Baranki: а)20-30 b)25-50 с) 40-60 3 bubliki: up to a)10 b)15 c)20

Автор: Гость