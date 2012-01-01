Помогите пожалуйста HOW many of them are there in one kilo? 1 sushki:about a)70 b)100 c)80 2 Baranki: а)20-30 b)25-50 с) 40-60 3 bubliki: up to a)10 b)15 c)20
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Помогите пожалуйста HOW many of them are there in one kilo? 1 sushki:about a)70 b)100 c)80 2 Baranki: а)20-30 b)25-50 с) 40-60 3 bubliki: up to a)10 b)15 c)20
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