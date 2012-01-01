Составьте распространённые предложения со следующими словосочетаниями. Поставь??е вопросы к числительным. Обозначьте удвоенные согласные. Одиннадцать спортсменов, одиннадцатое октября, миллион жителей, миллионный город.
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Составьте распространённые предложения со следующими словосочетаниями. Поставь??е вопросы к числительным. Обозначьте удвоенные согласные. Одиннадцать спортсменов, одиннадцатое октября, миллион жителей, миллионный город.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В забеге участвовало одиннадцать спортсменов. Сколько спортсменов? Сегодня одиннадцатое октября. Каре октября? На матч пришло миллион жителей. Сколько жителей? Северодвинск миллионный город. Какой город?
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