Пренадлежит ли графику уравнения 17×(-3)+24×2,5=-15 точка А(-3; 2,5)
Математика
Пренадлежит ли графику уравнения 17×(-3)+24×2,5=-15 точка А(-3; 2,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17*(-3)+24*2,5=-15-51+60=-15не принадлежит
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