Помогите пожалуйста определить спряжение слов : ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫЯСНИТЬ ВЫСВОБОДИ??Ь Составить высказывания с этими словами в 3-м лице ед числа ,

Русский язык

Помогите пожалуйста определить спряжение слов : ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫЯСНИТЬ ВЫСВОБОДИ??Ь Составить высказывания с этими словами в 3-м лице ед числа ,

Автор: Гость