Помогите пожалуйста определить спряжение слов : ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫЯСНИТЬ ВЫСВОБОДИ??Ь Составить высказывания с этими словами в 3-м лице ед числа ,
Русский язык
Помогите пожалуйста определить спряжение слов : ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫЯСНИТЬ ВЫСВОБОДИ??Ь Составить высказывания с этими словами в 3-м лице ед числа ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выключить-2 (он включает) Выяснить-2(оно выесняет) Высвободить-2(она высвободила)
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