Вася 27 февраля 2012 года в 19-35 начал готовится к поступлению в ФМЛ № 239 и закончил 2 Марта того же года в 9-13. Сколько времени Вася готовился ? Ответ дайте в часах и минутах

Математика
Вася 27 февраля 2012 года в 19-35 начал готовится к поступлению в ФМЛ № 239 и закончил 2 Марта того же года в 9-13. Сколько времени Вася готовился ? Ответ дайте в часах и минутах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2012-високосный год. 1)29-27=2(дня)-в феврале) 2)2+2=4(дня)-в феврале и в марте 3)19:35-9:13=10:22(ч) 4)4+10:22=4 дня 10:22 ч Ответ:Вася готовился 4 дня ,10 часов и 22 минуты.
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