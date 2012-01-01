Вася 27 февраля 2012 года в 19-35 начал готовится к поступлению в ФМЛ № 239 и закончил 2 Марта того же года в 9-13. Сколько времени Вася готовился ? Ответ дайте в часах и минутах

Математика

Вася 27 февраля 2012 года в 19-35 начал готовится к поступлению в ФМЛ № 239 и закончил 2 Марта того же года в 9-13. Сколько времени Вася готовился ? Ответ дайте в часах и минутах

Автор: Гость