Помогите пожалуйста с физикой объясняет ли планетарная модель атома спектральн??е закономерности атомов, установленные И.Бальмером?
Физика
Помогите пожалуйста с физикой объясняет ли планетарная модель атома спектральн??е закономерности атомов, установленные И.Бальмером?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Планетарная модель строения атома предложенная Резерфордом не может объяснить спектральные закономерности атомов установленные Бальмером потому что объяснить эти закономерности можно только с учетом квантовых закономерностей предложенных Бором
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста определить спряжение слов : ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫЯСНИТЬ ВЫСВОБОДИ??Ь Составить высказывания с этими словами в 3-м лице ед числа ,
Русский язык
Небольшой населенный пункт большинство жителей которого занимаются выращивание?? культурных растений и разведением домашних животных .7 буква
Русский язык