Помогите пожалуйста с физикой объясняет ли планетарная модель атома спектральн??е закономерности атомов, установленные И.Бальмером?

Физика
Помогите пожалуйста с физикой объясняет ли планетарная модель атома спектральн??е закономерности атомов, установленные И.Бальмером?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Планетарная модель строения атома предложенная Резерфордом не может объяснить спектральные закономерности атомов установленные Бальмером потому что объяснить эти закономерности можно только с учетом квантовых закономерностей  предложенных Бором
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