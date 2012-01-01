Помогите пожалуйста решить нужно найти значение х
Математика
Помогите пожалуйста решить нужно найти значение х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х=75 б) х=111 в) х=112,5 г) х=33 д) х=43,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте распространённые предложения со следующими словосочетаниями. Поставь??е вопросы к числительным. Обозначьте удвоенные согласные. Одиннадца...
Математика
Вася 27 февраля 2012 года в 19-35 начал готовится к поступлению в ФМЛ № 239 и закончил 2 Марта того же года в 9-13. Сколько времени Вася готовился ...
Физика
Помогите пожалуйста с физикой объясняет ли планетарная модель атома спектральн??е закономерности атомов, установленные И.Бальмером?