Помогите пожалуйста ,и есть строчка не торопись , ………………,.…….............,.................,........ .

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Помогите пожалуйста ,и есть строчка не торопись , ………………,.…….............,.................,........ .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не торопись что делай?,не спеши что делай? играй,что делай? играй ,что делай? знай.что делай?
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