Помогите пожалуйста !!! Из чисел 175 ,2 ,4 ,50 , 35 , 200 , 300 выбери пары чисел ,произведение которых заканчивается 2 нулями
Математика
Помогите пожалуйста !!! Из чисел 175 ,2 ,4 ,50 , 35 , 200 , 300 выбери пары чисел ,произведение которых заканчивается 2 нулями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 и 4 200 и 300 175 и 2
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