Помогите пожалуйста !!! Из чисел 175 ,2 ,4 ,50 , 35 , 200 , 300 выбери пары чисел ,произведение которых заканчивается 2 нулями

Математика

Помогите пожалуйста !!! Из чисел 175 ,2 ,4 ,50 , 35 , 200 , 300 выбери пары чисел ,произведение которых заканчивается 2 нулями

Автор: Гость