Помогите пожалуйста. К 300 граммам 20% раствора добавили 20 грамм соли. Определить массовую долю раствора.
Химия
Помогите пожалуйста. К 300 граммам 20% раствора добавили 20 грамм соли. Определить массовую долю раствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1в-ва=300*20/100=60г m2=60+20=80 mр-ра2=300+20=320г W2=m2/m2р-ра=80/320*100%=25%
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