Помогите пожалуйста Какую картинку нарисовал Знайка?

Математика
Помогите пожалуйста Какую картинку нарисовал Знайка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертеж воздушного шара
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