Выполнить морфологический разбор слова- пальто
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Выполнить морфологический разбор слова- пальто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пальто-сущ, 1.нач. ф. -пальто, 2. пост. приз. -собственное, неодуш, 2 скл, сред. род, непост. приз-число не определяется, падеж не определяется потому что нет контекста 3. вопрос к слову, но не указано зависимое слово! например, одеть (что? ) пальто-дополнение
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