Помогите пожалуйста мне нужно аднакаранёвае слова да слова пралеска
Беларуская мова
Помогите пожалуйста мне нужно аднакаранёвае слова да слова пралеска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег, сняжок сняжинка снегавік снежны
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