Помогите пожалуйста мне решить задачу.На первой барже привезли 2065 арбузов,на второй на 870 арбузов больше,на третьей -столько сколько на первой и второй баржах вместе.Сколько арбузов привезли на трёх баржах?

Математика
Помогите пожалуйста мне решить задачу.На первой барже привезли 2065 арбузов,на второй на 870 арбузов больше,на третьей -столько сколько на первой и второй баржах вместе.Сколько арбузов привезли на трёх баржах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   2065 арбузов - на 1 1)2065+870=2935 арбузов- на 2 2) 2065+2935=5000  арбузов -на 3 3) 2065+2935+5000=10000 арбузов ответ 10000 арбузов привезли на трех баржах  
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