Помогите пожалуйста мне решить задачу.На первой барже привезли 2065 арбузов,на второй на 870 арбузов больше,на третьей -столько сколько на первой и второй баржах вместе.Сколько арбузов привезли на трёх баржах?
Математика
Помогите пожалуйста мне решить задачу.На первой барже привезли 2065 арбузов,на второй на 870 арбузов больше,на третьей -столько сколько на первой и второй баржах вместе.Сколько арбузов привезли на трёх баржах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2065 арбузов - на 1 1)2065+870=2935 арбузов- на 2 2) 2065+2935=5000 арбузов -на 3 3) 2065+2935+5000=10000 арбузов ответ 10000 арбузов привезли на трех баржах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для школьной библиотеки закупили словари и учебники на 7000 руб. за словари заплати??и 13 соток всех денег Сколько стоили учебники
Русский язык