Помогите пожалуйста мне решить задачу.На первой барже привезли 2065 арбузов,на второй на 870 арбузов больше,на третьей -столько сколько на первой и второй баржах вместе.Сколько арбузов привезли на трёх баржах?

Математика

Помогите пожалуйста мне решить задачу.На первой барже привезли 2065 арбузов,на второй на 870 арбузов больше,на третьей -столько сколько на первой и второй баржах вместе.Сколько арбузов привезли на трёх баржах?

Автор: Гость