Подчеркнуть орфограммы в слове луч,тьма,грязь
Русский язык
Подчеркнуть орфограммы в слове луч,тьма,грязь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луч(мужской род, пишется без ь), тьма (для обозначения мягкости), грязь(женский род, пишется с ь)
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