Что является лишним в ряду? лишнее слово подчеркните и обьясните ,почему вы так ре??или дыхание питание общение движение воспроизведение рода

Обществознание
Что является лишним в ряду? лишнее слово подчеркните и обьясните ,почему вы так ре??или дыхание питание общение движение воспроизведение рода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишнее слово это ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РОДА, потому что остальные слова связаны с постоянными действиями человека.
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