Что является лишним в ряду? лишнее слово подчеркните и обьясните ,почему вы так ре??или дыхание питание общение движение воспроизведение рода
Обществознание
Что является лишним в ряду? лишнее слово подчеркните и обьясните ,почему вы так ре??или дыхание питание общение движение воспроизведение рода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лишнее слово это ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РОДА, потому что остальные слова связаны с постоянными действиями человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
1.Лошадь бежит рысью. Вода бежит ручьями. - В первом случае в прямом, во втором - в пе??еносном. 2.У моего друга мягкий характер. На столе лежит...